Культура
14:12, 12 февраля 2026Культура

Сарик Андреасян назвал главный показатель успеха фильма

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что не мечтает о престижных кинонаградах
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что при создании фильмов в первую очередь думает о зрителях. Его комментарий приводит «Пятый канал».

Журналисты поинтересовались у Андреасяна, мечтает ли он получить кинопремию «Золотой орел». В ответ кинематографист заявил, что не думает о возможных наградах, когда работает над своими проектами.

«Я не живу премиями или фестивалями. Если что-то такое получится, конечно, я буду благодарен», — пояснил режиссер. По его словам, главным образом его интересует реакция зрителей, которая на самом деле определяет успешность картины.

Ранее Андреасян заявил, что не считает нужным оправдываться за частое участие супруги Лизы Моряк в его проектах, поскольку «пул любимых артистов» есть у каждого режиссера. Он подчеркнул, что во время работы над фильмами воспринимает Моряк как актрису, а не как жену.

