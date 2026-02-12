Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 12 февраля 2026Мир

Спецпредставитель Путина рассказал о борьбе с сатанинским крылом Запада

Глава РФПИ Дмитриев: Россия борется с сатанинским крылом либерального Запада
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия борется с сатанинским (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) крылом либерального Запада. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Россия борется с сатанинским крылом либерального Запада. Надвигаются новые шокирующие разоблачения», — говорится в сообщении.

Так Дмитриев ответил на публикацию о том, что член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Бобер после просмотра неотредактированных материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна заявила в эфире Newsmax, что «все гораздо мрачнее, чем кто-либо мог себе представить».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что файлы по делу Эпштейна обнажают «чистый сатанизм» элит стран Запада. По его словам, скандал вскрывает лицо коллективного Запада и «глубинного не государства, а союза», пытающегося установить контроль над всем миром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В зоне СВО отработали информационно-огневой контур ПВО

    Стал известен повседневный рацион короля Карла III

    Названа необходимая для возвращения покупателей на рынок жилья ставка ЦБ

    Россиянам назвали лучшие места для празднования Масленицы

    Дефицит бюджета США снизился на фоне ужесточения торговой войны

    Раскрыт готовивший вооруженное нападение на отдел МВД России

    Канадский тренер предложил НХЛ вывести из обращения номер Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok