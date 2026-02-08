Лавров: Файлы Эпштейна вскрыли сатанизм западных элит

Файлы по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна обнажают «чистый сатанизм» элит стран Запада. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, скандал, вызванный обнародованием файлов Эпштейна, вскрывает лицо коллективного Запада и «глубинного не государства, а союза», пытающегося установить контроль над всем миром.

«То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», — высказался министр.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал об атмосфере в Лондоне после публикации файлов Эпштейна. По его словам, в Соединенном Королевстве «с каждым днем атмосфера внутреннего политического скандала нагнетается».