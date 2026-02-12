Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
23:06, 12 февраля 2026Мир

Спрогнозированы значительные потери ВСУ в ближайшее время

Atlantic: Этой весной ВСУ потеряют более 2 миллионов человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Этой весной Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют более двух миллионов человек. Об этом сообщает американский журнал The Atlantic.

Также сообщается, что украинский лидер Владимир Зеленский предпочел войну «плохому миру». Он заявил, что хочет достичь «достойного и длительного мира», а не быстрого соглашения ради политики.

Ранее Зеленский заявил, что с февраля 2022-го Украина потеряла 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных. Большое количество человек также числятся пропавшими без вести, пояснил он.

