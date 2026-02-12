Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
07:57, 12 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о переброске украинских пограничников с границы ЕС

РИА Новости: Командиры ВСУ перебросили пограничников с границы ЕС на передовую
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении запросило у своей госпогранслужбы пограничников, проходящих службу на границе с Евросоюзом (ЕС). Причиной стал острый дефицит личного состава на передовой, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника издания, украинское командование в связи с нехваткой личного состава на передовой обратилось к погранслужбе Украины с требованием выслать им личный состав погранотрядов, чтобы таким образом восполнить потери.

Сейчас предполагается, что на передовую отправятся пограничники, которые несут дежурство на границе со странами ЕС.

Как стало известно ранее, командиры ВСУ разрешили военным отступать только после ранения. Речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде, действующей в Харьковской области.

