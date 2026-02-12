Станислав Дужников опроверг слухи о своей кончине

Заслуженный артист России Станислав Дужников опроверг слух о своей кончине

Заслуженный артист России Станислав Дужников отреагировал на новости о проблемах со здоровьем. Актер сообщил корреспонденту 5-tv.ru, что у него все хорошо.

52-летний Дужников прокомментировал слухи о собственной кончине с иронией.

«В интернете очень много пестрило каких-то сообщений, "похоронили" меня там. На самом деле у меня все хорошо, жив-здоров», — сказал он.

Также артист подчеркнул, что большая часть информации о нем в Сети не соответствует действительности, но он относится к таким сообщениям философски. «Говорят, гораздо дольше жить будешь», — отметил Станислав.

В 2025 году звезда «Ворониных» прокомментировал сообщения о перенесенной ради похудения операции.