Свекровь «со взглядом тигрицы» оказалась замешана в трагедии с россиянкой

СК: В Тюмени свекровь из-за внука заказала убийство невестки за 30 тыс руб.

В кровавой трагедии, разгоревшейся в Тюмени несколько лет назад за право воспитывать мальчика, оказалась замешана свекровь «со взглядом тигрицы». Подробности уголовного дела рассказал KP.RU следователь Следственного комитета России Александр Осинцев.

С 2007 по 2012 год Марина с мужем Михаилом (имена изменены) жили в квартире его матери на улице Ватутина в Тюмени. Между женщинами были напряженные отношения, которые усугубились после рождения мальчика. Свекровь Галина (имя изменено), работавшая завхозом в медицинском учреждении, слыла властной женщиной с жестким характером и взглядом тигрицы. Коллеги и домочадцы боялись ее, а мужа и сына Галина держала в ежовых рукавицах.

Она постоянно критиковала невестку и в результате разрушила семью сына. Осенью 2012 года Марина забрала сына и уехала в Голышманово, а через суд ограничила общение ребенка с отцом и бабушкой Галиной.

Разъяренная свекровь наняла знакомого — ранее судимого мужчину со связями в криминальных кругах Тюмени. Она пообещала ему за расправу над невесткой автомобиль ВАЗ-2114 и 30 тысяч рублей на покупку оружия. 3 апреля 2013 года киллер купил у криминального авторитета самозарядный пистолет с глушителем и отправился в Голышманово на разведку: он обошел двор, осмотрел подъезд, соседние квартиры и продумал пути отхода.

12 апреля свекровь с сыном приехала в Голышманово, чтобы забрать шестилетнего внука на выходные. После этого Галина сообщила киллеру, что Марина дома одна. Мужчина затаился на третьем этаже и дождался, когда жертва откроет дверь. 26-летняя женщина получила прицельный выстрел в голову, а киллер инсценировал в ее квартире ограбление, разбросав вещи. Марину без признаков жизни нашел новый муж.

В скором времени следствие вышло на след киллера. Он сразу дал показания на заказчицу. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы, а он получил 14 лет заключения.

Сына Марины передали на воспитание ее матери.

