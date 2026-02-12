Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 12 февраля 2026Силовые структуры

Свекровь «со взглядом тигрицы» оказалась замешана в трагедии с россиянкой

СК: В Тюмени свекровь из-за внука заказала убийство невестки за 30 тыс руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В кровавой трагедии, разгоревшейся в Тюмени несколько лет назад за право воспитывать мальчика, оказалась замешана свекровь «со взглядом тигрицы». Подробности уголовного дела рассказал KP.RU следователь Следственного комитета России Александр Осинцев.

С 2007 по 2012 год Марина с мужем Михаилом (имена изменены) жили в квартире его матери на улице Ватутина в Тюмени. Между женщинами были напряженные отношения, которые усугубились после рождения мальчика. Свекровь Галина (имя изменено), работавшая завхозом в медицинском учреждении, слыла властной женщиной с жестким характером и взглядом тигрицы. Коллеги и домочадцы боялись ее, а мужа и сына Галина держала в ежовых рукавицах.

Она постоянно критиковала невестку и в результате разрушила семью сына. Осенью 2012 года Марина забрала сына и уехала в Голышманово, а через суд ограничила общение ребенка с отцом и бабушкой Галиной.

Разъяренная свекровь наняла знакомого — ранее судимого мужчину со связями в криминальных кругах Тюмени. Она пообещала ему за расправу над невесткой автомобиль ВАЗ-2114 и 30 тысяч рублей на покупку оружия. 3 апреля 2013 года киллер купил у криминального авторитета самозарядный пистолет с глушителем и отправился в Голышманово на разведку: он обошел двор, осмотрел подъезд, соседние квартиры и продумал пути отхода.

12 апреля свекровь с сыном приехала в Голышманово, чтобы забрать шестилетнего внука на выходные. После этого Галина сообщила киллеру, что Марина дома одна. Мужчина затаился на третьем этаже и дождался, когда жертва откроет дверь. 26-летняя женщина получила прицельный выстрел в голову, а киллер инсценировал в ее квартире ограбление, разбросав вещи. Марину без признаков жизни нашел новый муж.

В скором времени следствие вышло на след киллера. Он сразу дал показания на заказчицу. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы, а он получил 14 лет заключения.

Сына Марины передали на воспитание ее матери.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полицейские предотвратили заказное преступление. Мужчина нанял киллера для своей матери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Бывшая советская страна запретит ввоз старых автомобилей

    В МИД России ответили на вопрос о переговорах по Украине в США

    Возможность справиться с непогодой нашли в цифровизации логистики

    Экс-генсек НАТО оценил идею разрыва отношений Европы и США

    Россиянин дважды за ночь совершил одно и то же преступление и попался

    Массовые блокировки Apple россиян объяснили

    В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok