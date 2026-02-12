Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:48, 12 февраля 2026Мир

Трамп рассказал о необыкновенных отношениях новых властей Венесуэлы и США

Трамп назвал отношения США с новыми властями Венесуэлы необыкновенными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Getty Images

Президент США Дональд Трамп рассказал об отношениях Соединенных Штатов с новыми властями Венесуэлы, назвав их необыкновенными. Заявление политика опубликовано в соцсети Truth Social.

«Отношения между Венесуэлой и США, мягко говоря, необыкновенные! Мы очень хорошо ладим с президентом Делси Родригес и ее представителями. Нефть уже начинает поступать, и вскоре огромные суммы денег, невиданные много лет, принесут большую пользу народу Венесуэлы», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что госсекретарь США Марко Рубио проводит фантастическую работу по налаживанию связей с Каракасом.

В конце января президент США объявил об открытии воздушного пространства над Венесуэлой для коммерческой авиации. По его словам, граждане США смогут посещать страну и будут чувствовать себя там в безопасности.

