20:17, 29 января 2026

Трамп объявил об открытии воздушного пространства над Венесуэлой

Виктория Кондратьева
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Соединенные Штаты откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Я только что говорил с президентом Венесуэлы [Делси Родригес] и проинформировал ее, что мы откроем для коммерческой авиации воздушное пространство над Венесуэлой», — сказал он.

По словам Трампа, вскоре граждане США смогут летать в Венесуэлу и будут чувствовать себя там в безопасности. Американский лидер уточнил, что решение об открытии воздушного пространства над страной должно вступить в силу до конца дня.

Ранее стало известно, что США впервые вернули Венесуэле один из семи захваченных нефтяных танкеров. Речь идет о судне M/T Sophia, ходившем под флагом Панамы.

