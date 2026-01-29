Трамп объявил об открытии воздушного пространства над Венесуэлой

Трамп: США откроют воздушное пространство Венесуэлы для коммерческой авиации

Соединенные Штаты откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Я только что говорил с президентом Венесуэлы [Делси Родригес] и проинформировал ее, что мы откроем для коммерческой авиации воздушное пространство над Венесуэлой», — сказал он.

По словам Трампа, вскоре граждане США смогут летать в Венесуэлу и будут чувствовать себя там в безопасности. Американский лидер уточнил, что решение об открытии воздушного пространства над страной должно вступить в силу до конца дня.

Ранее стало известно, что США впервые вернули Венесуэле один из семи захваченных нефтяных танкеров. Речь идет о судне M/T Sophia, ходившем под флагом Панамы.