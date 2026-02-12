Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

03:30, 12 февраля 2026

Тревел-блогерша объяснила разницу между очередями на Кубе и в России

Марк Успенский
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала на Кубе и объяснила разницу между очередями в этой стране и в России. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, очереди в Республике Куба появляются из-за дефицита продуктов, после привоза которых за покупками в магазин может выстроиться весь район. Гражданка РФ заметила, что столпотворение на родине — это потерянное время и раздражение, а здесь — повод обсудить новости и хорошо провести время. «На Кубе это социальное пространство, где никто никуда не торопится, потому что торопиться все равно некуда», — добавила Лисейкина.

Туристка отметила, что на «Острове Свободы» запрещено многое из того, что в других странах считается обычным. Так, переехать в столицу без разрешения властей невозможно; запрещено подвозить даже знакомых иностранцев без лицензии таксиста и оставлять их у себя на ночь. А частным продавцам не разрешают продавать морепродукты — они, как и коровы, принадлежат государству. «Спутниковые тарелки и радиоборудование находятся под запретом, а ввоз некоторых электронных устройств может закончиться тем, что их просто оставят в аэропорту до вылета», — уточнила путешественница.

По мнению блогерши, кубинцы адаптировались под систему запретов и научились находить «обходные пути», получая дефицитные товары через знакомых, помимо этого они самостоятельно чинят старую бытовую технику и машины. При этом жители латиноамериканского государства редко выглядят подавленными. «Они умеют радоваться мелочам, много общаются, пьют кофе маленькими чашками, шутят и поют. Это не значит, что им легко. Скорее это способ выживания в условиях, которые невозможно быстро изменить», — пришла к выводу россиянка.

Ранее Елена Лисейкина описала жизнь в чуме на Крайнем Севере фразой «за продуктами день на оленях». В материале автор рассказала, что на Ямале прием пищи очень простой и чаще всего не предполагает готовки, поскольку не всегда печь бывает растоплена.

