ЦБ дал совет попавшим в долговую яму россиянам

Мамута: Кредитные каникулы и реструктуризация ослабят долговую нагрузку

У попавших в долговую яму россиян есть ряд возможностей ослабить кредитное бремя. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей, член совета директоров Центробанка (ЦБ) Михаил Мамута. Его слова приводит сайт Банка России.

Во-первых, отметил он, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию доступны кредитные каникулы. Речь идет о льготном периоде, когда заемщик может временно не вносить платежи по кредиту или делать меньшие взносы, чем запланировано в графике платежей. Этот же инструмент затрагивает и ипотеку, напомнил Мамута.

Во-вторых, россияне с большой кредитной нагрузкой могут обратиться в банк за реструктуризацией или рефинансированием предоставленного займа. Такой вариант подходит для граждан с несколькими займами от одной финансовой организации. Воспользоваться подобным инструментом могут и россияне с двумя и более кредитами в разных банках, однако им добиться положительного ответа будет сложнее, пояснил Мамута.

Ранее ЦБ указал на серьезное долговое бремя россиян. Так, по итогам первой половины 2025 года порядка 50 процентов задолженности населения по кредитам пришлось на граждан с тремя и более займами. Совокупный же размер обязательств россиян перед финорганизациями к началу июля достиг 18 триллионов рублей. Эксперты советуют гражданам воздержаться от оформления кредитов в обозримом будущем. Рыночные ставки по займам в стране, отмечают аналитики, еще долго будут оставаться на высоком уровне.