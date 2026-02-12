Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
03:40, 12 февраля 2026Россия

Украина атаковала Тамбовскую область

Shot: ВСУ атаковали беспилотниками Тамбовскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

В ночь на четверг, 12 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тамбовскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам жителей Мичуринска, ночью в окрестностях города прозвучало по меньшей мере 6-8 мощных взрывов. После этого в одном из районов очевидцы заметили возгорание и задымление. Официальная информация о пострадавших и последствиях атаки отсутствует.

Незадолго до этого под удар попала Брянская область. Как сообщал Shot, регион подвергся атаке украинских реактивных беспилотников. Местные жители рассказали о мощные взрывах и ярких вспышках на окраине Брянска. В результате атаки произошли перебои с электричеством, некоторые улицы оказались обесточены.

