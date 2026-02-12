Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

02:57, 12 февраля 2026Культура

Умер звезда культового сериала 90-х Ван Дер Бик

Умер звезда культового сериала 90-х «Бухта Доусона» Ван Дер Бик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Умер актер Джеймс Ван Дер Бик. Об этом сообщается на его официальной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист был известен по главной роли в культовом сериале 90-х годов «Бухта Доусона». Ему было 48 лет.

В 2023 году у Ван Дер Бика обнаружили рак толстой кишки третьей стадии. По словам актера, он вел здоровый образ жизни: ходил в сауну, нырял в холодную воду, занимался тяжелой атлетикой, пилатесом, танцами и футболом. Он добавил, что сочетал силовые тренировки с кардиотренировками и питался преимущественно органическими продуктами, чтобы оставаться в форме.

Несмотря на болезнь, артист предпочел не афишировать диагноз и продолжил работать. У Ван Дер Бика остались жена Кимберли и шестеро детей.

