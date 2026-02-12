В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

В аэропорт Индии пришло письмо с угрозой взрыва при посадке самолета из Бахрейна

В аэропорт индийского города Хайдарабад пришло письмо с угрозой взрыва при посадке самолета, прилетавшего из Бахрейна. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Источники в воздушной гавани рассказали, что тревожное послание, касающееся рейса авиакомпании Gulf Air GF274 из Манамы, пришло вечером в среду, 11 февраля. Оно было отправлено неизвестным человеком на несколько официальных адресов электронной почты аэропорта, включая службу поддержки клиентов и бюро находок.

В теме письма было указано: «Священный джихад: взрыв в терминалах аэропорта Хайдарабада при посадке рейса Gulf Air 274 из Бахрейна». Отправитель утверждал, что представляет группу, идентифицирующую себя как Организация освобождения Тамил-Илама. Он также написал, что на борту самолета находились члены, прошедшие подготовку в экстремистской организации.

После получения письма сотрудники аэропорта обратились в Комитет по оценке угроз взрыва (BTAC), который после детального анализа признал угрозу «неспецифической». Однако в качестве меры предосторожности в воздушной гавани усилили наблюдение. Индийские власти начали расследование, чтобы установить происхождение электронного письма и идентифицировать отправителя.

Ранее самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в Европе из-за подозрительного названия сети Wi-Fi одного из пассажиров на борту. Он создал точку доступа «Угроза взрыва».

