Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:04, 12 февраля 2026Путешествия

В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

В аэропорт Индии пришло письмо с угрозой взрыва при посадке самолета из Бахрейна
Алина Черненко

Фото: Subhashish Panigrahi / Wikimedia

В аэропорт индийского города Хайдарабад пришло письмо с угрозой взрыва при посадке самолета, прилетавшего из Бахрейна. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Источники в воздушной гавани рассказали, что тревожное послание, касающееся рейса авиакомпании Gulf Air GF274 из Манамы, пришло вечером в среду, 11 февраля. Оно было отправлено неизвестным человеком на несколько официальных адресов электронной почты аэропорта, включая службу поддержки клиентов и бюро находок.

В теме письма было указано: «Священный джихад: взрыв в терминалах аэропорта Хайдарабада при посадке рейса Gulf Air 274 из Бахрейна». Отправитель утверждал, что представляет группу, идентифицирующую себя как Организация освобождения Тамил-Илама. Он также написал, что на борту самолета находились члены, прошедшие подготовку в экстремистской организации.

После получения письма сотрудники аэропорта обратились в Комитет по оценке угроз взрыва (BTAC), который после детального анализа признал угрозу «неспецифической». Однако в качестве меры предосторожности в воздушной гавани усилили наблюдение. Индийские власти начали расследование, чтобы установить происхождение электронного письма и идентифицировать отправителя.

Ранее самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в Европе из-за подозрительного названия сети Wi-Fi одного из пассажиров на борту. Он создал точку доступа «Угроза взрыва».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

    Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

    Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

    Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

    Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

    В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok