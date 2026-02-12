Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:10, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

В БРИКС после слов Каллас заявили о правильности исключения ЕС из переговоров

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас об уступках России показывают, что Вашингтон и Москва приняли правильное решение вести переговоры без Евросоюза. Об этом пишет InfoBRICS, комментируя слова еврочиновницы о подготовке требований к России по уступкам в украинском конфликте.

«Если главный дипломат блока мыслит именно так, то действительно нет никаких причин допускать ЕС к участию в переговорах», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что выдвигать условия на переговорах может лишь побеждающая в конфликте сторона, и Европа ей не является. «Максимум, что может сделать ЕС, — это принять требования России для Украины, не пытаясь сделать что-либо с окончательными условиями неизбежного мирного договора», — констатирует автор.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ее заявление, отметила, что ЕС стремится всеми способами саботировать мир.

