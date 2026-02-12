Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
11:03, 12 февраля 2026Мир

В МИД прокомментировали список требований Каллас к России

Захарова: ЕС стремится саботировать мирное урегулирование конфликта на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) стремится всеми способами саботировать мирное урегулирование конфликта на Украине. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге прокомментировала слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о списке требований к России, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Стремление к миру должно быть с точки зрения Европейского союза обусловлено требованиями... Все это, конечно, в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание, что в ЕС ни разу не составили список терактов и преступлений киевского режима, зато к России выдвигают требования.

Ранее Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.

