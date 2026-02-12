Захарова: ЕС стремится саботировать мирное урегулирование конфликта на Украине

Европейский союз (ЕС) стремится всеми способами саботировать мирное урегулирование конфликта на Украине. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге прокомментировала слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о списке требований к России, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Стремление к миру должно быть с точки зрения Европейского союза обусловлено требованиями... Все это, конечно, в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание, что в ЕС ни разу не составили список терактов и преступлений киевского режима, зато к России выдвигают требования.

Ранее Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.