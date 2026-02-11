Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
23:37, 11 февраля 2026Мир

В ЕС приняли неожиданное решение по антироссийским санкциям

Суд ЕС впервые признал нарушением введение повторных санкций по России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Суд Европейского союза впервые постановил выговор Совету ЕС за неснятие антироссийских санкций. Речь идет о дочери главы «Транснефти» Майе Токаревой, попавшей в санкционные списки в июле 2022 года, передает «Коммерсантъ».

Общий суд Евросоюза 11 февраля отменил прошлогодние акты о продлении европейских санкций в отношении Токаревой. Указывается, что она была включена в санкционные списки из-за семейных связей. Совет посчитал, что если «влиятельное лицо, ведущий бизнесмен, осуществляет деятельность в России», то его близкие родственники «извлекают выгоду из статуса такого лица».

При этом суд ЕС не один раз отмечал, что предоставленных материалов оказывается недостаточно, чтобы прийти к мотивированному выводу в данной ситуации. В сентябре 2024 года Токарева выиграла свое первое дело. Тогда суд признал, что в совете не смогли представить доказательства получения заявительницей преимуществ от деятельности отца.

Суд отменил введенные санкции в отношении нее. Однако чиновники решили не исполнять решение и уже на следующий день вновь продлили ограничительные меры. Токарева неоднократно выигрывала в суде, но европейские чиновники игнорировали его решение.

Ранее агентство Reuters писало, что Евросоюз нацелил новые санкции на восемь российских нефтезаводов. До этого стало известно, что ЕС впервые собрался направить санкции против портов третьих стран за операции с российской нефтью.

