15:42, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

В Госдуме высказались о возможности заблокировать Google

Депутат Госдумы Горелкин заявил об отсутствии планов по блокировке Google
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил об отсутствии планов по блокировке Google. О возможности ограничить доступ к поисковой системе он высказался в Telegram-канале.

Депутат оценил целесообразность блокировки в России Google фразой «можно, но зачем?». Как подчеркнул Горелкин, такая мера повлечет ряд негативных эффектов.

По мнению парламентария, отказ россиян от сервисов Google должен быть постепенным. «Что до громких заявлений о блокировке — таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах», — добавил он.

Возможность ограничения в России доступа к Google ранее оценил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Депутат заявил, что блокировка сервисов компании технически возможна, но сейчас не является приоритетом.

Перед этим Горелкин выразил мнение, что в России возможна новая волна мошенничества, связанная с Telegram. По его словам, злоумышленники могут распространять вредоносное программное обеспечение под видом модов и альтернативных сборок мессенджера.

