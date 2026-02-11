В Госдуме предрекли волну мошенничества с Telegram

Депутат Горелкин: В России возможна новая волна мошенничества с Telegram

В России возможна новая волна мошенничества, связанная с мессенджером Telegram, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Мнением он поделился в канале в MAX.

«Если ничего не изменится, в ближайшее время следует ожидать новой волны киберпреступлений, связанной с Telegram», — предрек парламентарий.

Как предположил Горелкин, злоумышленники могут распространять вредоносное программное обеспечение (ПО) под видом модов и альтернативных сборок мессенджера. Таким образом мошенники могут попытаться украсть аккаунты, пароли и другую информацию, отметил депутат.

«Совет все тот же: не переходите по подозрительным ссылкам, не устанавливайте приложения из неизвестных источников», — обратился он к россиянам. Горелкин также подчеркнул, что размещение приложения в официальном магазине не всегда выступает стопроцентной гарантией его безопасности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ограничения, которые Роскомнадзор вводит в отношении Telegram. По его словам, ведомство принимает такие меры, поскольку мессенджер не выполняет российские законы.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram. В ведомстве заявили, что эти меры будут продолжаться до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России. Тогда же стало известно, что за отказ удалить запрещенную информацию Telegram грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей.