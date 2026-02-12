В Кремле назвали условия возобновления полноценной работы WhatsApp

Песков: Возобновление работы WhatsApp возможно при соблюдении законов России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС» назвал условия возобновления полноценной работы мессенджера WhatsApp. Он заявил, что это возможно при соблюдении законодательства России.

«Если корпорация Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России) будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков подчеркнул, что у мессенджера нет шансов на возвращение, если компания продолжит занимать такую же бескомпромиссную позицию и продолжит отказываться выполнять требования российского законодательства.

Ранее в Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с работы WhatsApp в России. Согласно комментарию ведомства, пока нет оснований для того, чтобы не ограничивать работу мессенджера.