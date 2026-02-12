Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:52, 12 февраля 2026Россия

В Кремле оценили возможность искусственного интеллекта заменить человека

Представитель Кремля Песков заявил, что ИИ никогда не заменит человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС» оценил возможность искусственного интеллекта заменить человека.

«Он никогда не заменит человека. Никогда», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что технологический продукт может быть машинным интеллектом, но он никогда не станет сознанием, которое может быть только живым.

При этом опасения по поводу развития ИИ представитель Кремля сравнил с отношением к первым станкам, напомнив, что в Англии были восстания, когда такие машины только появились. Сейчас человечество считает станки полезными, и с искусственным интеллектом будет так, заключил чиновник.

Ранее Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин не использует общедоступные мессенджеры. По словам чиновника, у Путина как у президента России есть специальные каналы связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе испугались своих же расчетов о вторжении России в Европу. Но Москве все равно пригрозили сокрушительной реакцией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Стоматолог обозначил причины потери белизны зубов

    Способность США вынудить Украину провести выборы президента оценили

    Поживший за границей тревел-блогер описал Россию словами «недооцененная роскошь»

    На Украине служба доставки списала у пользователей по несколько тысяч гривен чаевых

    Названы самые опасные доработки автомобиля

    В одном районе впервые за сто лет заметили волка

    Академик назвал среднюю продолжительность жизни в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok