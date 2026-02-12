В Кремле оценили возможность искусственного интеллекта заменить человека

Представитель Кремля Песков заявил, что ИИ никогда не заменит человека

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС» оценил возможность искусственного интеллекта заменить человека.

«Он никогда не заменит человека. Никогда», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что технологический продукт может быть машинным интеллектом, но он никогда не станет сознанием, которое может быть только живым.

При этом опасения по поводу развития ИИ представитель Кремля сравнил с отношением к первым станкам, напомнив, что в Англии были восстания, когда такие машины только появились. Сейчас человечество считает станки полезными, и с искусственным интеллектом будет так, заключил чиновник.

Ранее Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин не использует общедоступные мессенджеры. По словам чиновника, у Путина как у президента России есть специальные каналы связи.

