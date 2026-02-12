В Кремле рассказали об отношениях с США на фоне ситуации на Кубе

Песков: РФ не хочет эскалации в отношениях с США из-за поставок нефти на Кубе

Россия не стремится к эскалации в отношениях с США из-за ситуации с поставками нефти на Кубу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не хотели бы никакой эскалации, но с другой стороны, у нас в настоящий момент особо товарооборота никакого нет», — сообщил он, отвечая на вопрос о возможной эскалации отношений между странами из-за введения США пошлин в отношении государств, сотрудничавших с Кубой по поставкам нефти.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США. Сообщается, что такое решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы. Трамп также пригрозил ввести пошлины на экспорт в США товаров из стран, которые поставляют нефть на остров.

