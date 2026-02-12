Полянский: В Европе заговорили о диалоге с РФ, почувствовав грядущий крах Киева

В Европе все чаще говорят о диалоге с Россией, так как чувствуют грядущий крах Киева. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«И только узурпировавший власть просроченный киевский князек пытается не замечать, что его страна катится к полному военному, экономическому и социальному краху (...) Как бы то ни было, почувствовав, куда дует ветер, многие европейцы бросили сегодня заметные усилия на то, чтобы застолбить за своими странами место за переговорным столом», — указал дипломат.

Полянский добавил, что попытки стран Запада «отменить» Россию оказались провальными. По его словам, с Москвой все равно придется вести диалог, даже несмотря на продолжающуюся пропаганду.

Ранее Полянский заявил, что любые разговоры о мире, которые ведутся в европейских столицах, выглядят неприкрытым лицемерием на фоне ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам. Дипломат также подчеркнул, что европейским русофобам безразлична судьба Украины и украинцев.