Постпред РФ при ОБСЕ: Европейским русофобам все равно на судьбу Украины

Любые разговоры о мире, которые ведутся в европейских столицах, выглядят неприкрытым лицемерием на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам. Об этом заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации, передает РИА Новости.

«Пока одни в Абу-Даби пытаются дать шанс дипломатии, в Киеве отдают приказы стрелять в спину беженцам и взрывать больницы, а в Лондоне, Берлине и Брюсселе этого принципиально не замечают», — сказал дипломат, подчеркнув, что в таких условиях любые разговоры о мире крайне лицемерны.

Полянский также заявил, что европейским русофобам безразлична судьба Украины и украинцев. «Хотят ли украинцы воевать или нет, их не интересует — Украиной уже пожертвовали», — подчеркнул постпред.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал на лицемерие лидеров Евросоюза. По словам политика, члены ЕС, запрещавшие ему пролетать над их территориями и отпраздновать победу над фашизмом в Москве, сегодня говорят о необходимости вести диалог с Москвой и президентом России Владимиром Путиным.

Политик подчеркнул, что в американской администрации проявляют интерес к позиции Братиславы по отношению к конфликту на Украине, в отличие от «брюссельских попугаев» — так политик назвал руководство Евросоюза.