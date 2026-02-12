Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
11:50, 12 февраля 2026Россия

В Москве подросток был вынужден перейти на шепот из-за проглоченного предмета

В Москве подросток проглотил булавку, он мог разговаривать только шепотом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве подросток был вынужден перейти на шепот из-за проглоченной булавки. Об этом сообщает пресс-служба Российской детской клинической больницы в Telegram.

На опубликованном рентгеновском снимке видно, что инородное тело застряло в нижних дыхательных путях мальчика. Из-за этого ребенок не мог разговаривать иначе, как шепотом и испытывал сильные боли в груди.

Иголку, пронзившую легкие жителя столицы, успешно извлекли. В пресс-службе отметили, что игла могла привести с серьезным нарушения функции дыхательной системы, вплоть до коллапса легкого.

Ранее в Челябинской области мальчик проглотил силиконовый глаз. Это привело к непроходимости кишечника, в результате чего пациента отправили на операцию. Сам мальчик не помнил, что он проглотил игрушку.

