В Раде охарактеризовали экономику Украины фразой «эта корова скоро сдохнет»

Разумков: Рост налогов для бизнеса добьет экономику Украины в условиях блэкаута

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента заявил, что рост налогов для бизнеса окончательно добьет экономику Украины в условиях блэкаута.

По его словам, сегодня бизнес беспокоят цены на электроэнергию и топливо, отсутствие возможности работать, потому что нет света и отопления, не защищены объекты критической инфраструктуры, а также желание властей поднять налоги.

«Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант — но очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства», — дал характеристику политик.

