В России опровергли сообщения от отказе Индии от российской нефти

Посол Алипов: Россия остается самым крупным поставщиком нефти в Индию

Россия остается самым крупным поставщиком нефти в Индию. Сообщения об отказе Нью-Дели от российской нефти опроверг посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.

«Несмотря на противодействие Запада и ситуативное снижение объемов в декабре-январе до 1,2 миллиона баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии», — сказал он.

По его словам, Индии «очевидно» выгодно покупать российскую нефть из-за существенных скидок на нее. Дипломат также выразил надежду, что предпринимателям удастся «скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры».

Ранее помощник госсекретаря США Пол Капур похвастался постепенным отказом Индии от нефти из РФ. «Индийцы сокращают объемы закупок российской нефти и обеспечивают диверсификацию, чего мы от них и хотели. Они в действительности закупают больше американских энергоносителей», — сказал он.