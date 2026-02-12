Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
00:17, 12 февраля 2026Мир

В Госдепе похвастались отказом Индии от российской нефти

Госдеп: Индия стала покупать меньше энергоносителей у России и больше у США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marco Bello / Reuters

Индия стала закупать меньше российских энергоносителей и больше американских. Постепенным отказом Индии от нефти из РФ похвастался помощник госсекретаря США Пол Капур на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей, передает ТАСС.

«Индийцы сокращают объемы закупок российской нефти и обеспечивают диверсификацию, чего мы от них и хотели. Они в действительности закупают больше американских энергоносителей. И, думаю, это многообещающая возможность», — сказал он.

На вопрос о том, как США будут контролировать отказ Индии от российской нефти, Капур ответил, что этим будут заниматься «коллеги из военного министерства».

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не интересуются предложениями о закупке с отгрузкой в марте и апреле. Такое же решение приняла частная Reliance Industries.

