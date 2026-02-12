В России опять меняют утильсбор. Что это означает и подорожают ли машины снова?

В России готовят новые изменения утильсбора. Соответствующий законопроект подготовлен Минпромторгом РФ и уже внесен на рассмотрение в правительство — он появился на сайте официальной документации накануне. Поправки предполагают снижение коэффициентов для расчета утильсбора на российские туристические автобусы. Это, в свою очередь, позволит применять пониженные ставки для ввоза в страну подобной техники в рамках развития туристической транспортной отрасли.

Однако есть и второй пункт, который предполагает уравнивание условий оплаты утильсбора на иномарки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ввозимые физическими лицами как для личного пользования, так и для последующей перепродажи (в том числе с доплатой коммерческого утильсбора).

Механика расчета утильсбора на автомобили, ввозимые с территории стран — членов союза, будет скорректирована уже с 1 апреля 2026 года, в случае если законопроект получит одобрение.

В чем суть поправок

Как объясняет журнал Auto.ru, таким образом ведомство вводит заградительные меры против занижения таможенной стоимости при первоначальном расчете пошлины в стране ЕАЭС, куда входят Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия.

Фото: I am from Mykolayiv / Shutterstock / Fotodom

Опрошенные журналистами специалисты пояснили, что в последнее время подобными лазейками пользовались покупатели авто в Киргизии. Они оформляли ввоз на физическое лицо по таможенному приходному ордеру (ТПО).

Теперь же разница между заниженной пошлиной и российской ставкой будет учтена в утильсборе. Так, с апреля больше не будет смысла ввозить автомобили через ту же Киргизию, так как стоимость растаможки будет равна российской.

Автомобилям предрекли подорожание

Некоторые российские автоблогеры и владельцы фирм по привозу авто уже высказались о ситуации. Их выводы сводятся к одному — иномарки подорожают. Об этом в том числе говорит и глава компании E.N. Cars Евгений Забелин. По его словам, нововведение приведет к удорожанию логистики через страны ЕАЭС. Практически исчезнет прежняя экономия, и как итог цены в дилерских центрах по всей стране резко поползут вверх. В пример он привел кроссовер Zeekr 9х, который с российской таможней будет стоить 12 миллионов (рост составит почти два миллиона рублей).

Однако кто-то видит и плюсы. Так, принятие законопроекта приведет к уменьшению серых схем — все будет проходить напрямую через российскую таможню. В свою очередь, это приведет к сокращению рисков доначислений и споров с таможней в будущем.

В том числе не исключены и доначисления утильсбора за уже ввезенные машины, предполагает эксперт по автобизнесу Артем Самородов. При этом они могут быть начислены уже конечному собственнику авто.