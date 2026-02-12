Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:43, 12 февраля 2026Наука и техника

В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов

В «Красной звезде» сочли предшественниками современных НРТК советские телетанки
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Public Domain / Wikimedia

Телетанки, которые разрабатывали с конца 1920-х годов, можно считать предшественниками современных наземных робототехнических комплексов (НРТК). О советских дронах вспомнили в публикации газеты «Красная звезда».

Отмечается, что Вооруженные силы России с начала специальной военной операции активно применяют различные НРТК. Однако над дистанционно управляемыми боевыми машинами работали еще в прошлом веке.

«Прародителями современных НРТК в 30-е годы прошлого века стали дистанционно управляемые бронемашины, которые называли телетанками. К началу Второй мировой войны в Красной Армии было уже несколько батальонов, на вооружении которых стояли боевые роботы», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

В СССР эксплуатировали радиоуправляемые машины ТТ-18 и ТТ-26, изготовленные на базе серийных легких танков. Безэкипажные аппараты несли пулеметы и огнеметы. Также их использовали для постановки дымовых завес.

Как пишет издание, дистанционно управляемые танки-камикадзе применяли в 1942 году в ходе обороны Севастополя. Эти машины уничтожали укрепления противника.

Ранее в феврале стало известно, что в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса Вооруженных сил России создали роту НРТК. На вооружении бригады стоят роботы «Челнок», «Курьер» и «Омич-2».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России опять меняют утильсбор. Что это означает и подорожают ли машины снова?

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Юрий Лоза отказался праздновать День святого Валентина

    Предсказано масштабное исчезновение животных из-за катастрофы

    В деле о растрате 885 миллионов рублей меценатом Севериловым раскрыты еще три фигуранта

    Известный стилист отказался комментировать уход с Первого канала

    Появились подробности отражения атаки новейших украинских ракет на Россию

    Зеленский наградил орденом дисквалифицированного МОК скелетониста Гераскевича

    В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok