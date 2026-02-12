Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:11, 12 февраля 2026Экономика

В России захотели снизить долю льготной ипотеки

Чебесков: Льготная ипотека не должна занимать 90 % рынка
Александра Качан (Редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Льготная ипотека не должна занимать 90 процентов рынка ипотечного кредитования. О желании снизить показатель заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков, передает РИА Новости.

Минфин считает, что доля льготной ипотеки постепенно должна снижаться. «В долгосрочной перспективе в нормальных рыночных условиях, при нормальной долгосрочной ключевой ставке мы видим эту долю примерно 25-30 процентов», — отметил глава ведомства.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев назвал ставку по ипотеке, которая будет комфортна для россиян. По его словам, граждане смогут выплачивать кредиты без неудобств при ставке ниже 16 процентов.

