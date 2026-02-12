В России захотели снизить долю льготной ипотеки

Чебесков: Льготная ипотека не должна занимать 90 % рынка

Льготная ипотека не должна занимать 90 процентов рынка ипотечного кредитования. О желании снизить показатель заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков, передает РИА Новости.

Минфин считает, что доля льготной ипотеки постепенно должна снижаться. «В долгосрочной перспективе в нормальных рыночных условиях, при нормальной долгосрочной ключевой ставке мы видим эту долю примерно 25-30 процентов», — отметил глава ведомства.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев назвал ставку по ипотеке, которая будет комфортна для россиян. По его словам, граждане смогут выплачивать кредиты без неудобств при ставке ниже 16 процентов.