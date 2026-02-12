В российском городе пожаловались на трехлетний «геноцид»

Жители Азова пожаловались на ядовитый дым от разрастающейся нелегальной свалки

Жители Азова Ростовской области пожаловались на ядовитый дым от нелегальной свалки, которая постоянно разрастается. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

Свалка образовалась еще три года назад на улице Южной, неподалеку от нее находятся жилые дома. По словам местных жителей, мусор постоянно тлеет под землей, а выделяющийся в результате этого дым отравляет обширную территорию. «Все горит под землей. Запахи явно с химическим оттенком», — описал ситуацию один из них, когда снял свалку на видео. Жители Азова утверждают, что в мэрии никак не реагируют на их обращения, а недавно пресс-служба закрыла возможность комментирования публикаций на своем канале. Письма губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю также не помогли решить проблему. Местные жители окрестили происходящее «геноцидом» и наблюдают за тем, как незаконная свалка увеличивается в размерах.

