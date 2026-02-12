Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:48, 12 февраля 2026Экономика

В российском городе пожаловались на трехлетний «геноцид»

Жители Азова пожаловались на ядовитый дым от разрастающейся нелегальной свалки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Жители Азова Ростовской области пожаловались на ядовитый дым от нелегальной свалки, которая постоянно разрастается. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

Свалка образовалась еще три года назад на улице Южной, неподалеку от нее находятся жилые дома. По словам местных жителей, мусор постоянно тлеет под землей, а выделяющийся в результате этого дым отравляет обширную территорию. «Все горит под землей. Запахи явно с химическим оттенком», — описал ситуацию один из них, когда снял свалку на видео. Жители Азова утверждают, что в мэрии никак не реагируют на их обращения, а недавно пресс-служба закрыла возможность комментирования публикаций на своем канале. Письма губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю также не помогли решить проблему. Местные жители окрестили происходящее «геноцидом» и наблюдают за тем, как незаконная свалка увеличивается в размерах.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга наткнулись на свалку коровьих голов рядом с детской площадкой.

