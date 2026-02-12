В Великобритании захотели сделать 2026-й годом завершения военного конфликта

Гили: Британия хочет сделать 2026-й годом завершения конфликта на Украине

Мы хотим сделать 2026 год годом завершения военного конфликта на Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, его речь транслировал YouTube-канал DRM News.

Великобритания предоставляет Украине новый пакет оборонной помощи, который включает средства противовоздушной обороны, заявил министр обороны Джон Гили. Он отметил, что сегодня контактная группа по вопросам обороны направила очень четкое сообщение Путину:

«Мы более едины и решительны, чем когда-либо. Мы усилим военную помощь Украине, усилим давление на Россию и хотим сделать 2026 год годом завершения войны, годом мира», — подчеркнул он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предпочел войну «плохому миру». Он заявил, что хочет достичь «достойного и длительного мира», а не быстрого соглашения ради политики.