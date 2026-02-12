Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 12 февраля 2026Мир

В Великобритании захотели сделать 2026-й годом завершения военного конфликта

Гили: Британия хочет сделать 2026-й годом завершения конфликта на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джон Гили

Джон Гили. Фото: Martyn Wheatley / i-Images / Global Look Press

Мы хотим сделать 2026 год годом завершения военного конфликта на Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, его речь транслировал YouTube-канал DRM News.

Великобритания предоставляет Украине новый пакет оборонной помощи, который включает средства противовоздушной обороны, заявил министр обороны Джон Гили. Он отметил, что сегодня контактная группа по вопросам обороны направила очень четкое сообщение Путину:

«Мы более едины и решительны, чем когда-либо. Мы усилим военную помощь Украине, усилим давление на Россию и хотим сделать 2026 год годом завершения войны, годом мира», — подчеркнул он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предпочел войну «плохому миру». Он заявил, что хочет достичь «достойного и длительного мира», а не быстрого соглашения ради политики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Девочка покажет зубки». Ким Чен Ын выбрал себе преемницу. Что о ней известно и какие проблемы ее ждут?

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Германия согласилась передать Украине ракеты для Patriot при одном условии

    Зеленский не поверил в начало СВО

    Трамп сделал дерзкое заявление об Иране

    В Пентагоне призвали создать версию НАТО времен холодной войны

    В Минобороны раскрыли подробности трехчасовой попытки ВСУ атаковать Россию

    Зеленский задумался об отказе от восточной части ДНР

    Раскрыты особенности новейшего кроссовера Omoda для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok