Хакеры атаковали пользователей Windows

Microsoft устранила уязвимости для атаки пользователей Windows

Корпорация Microsoft рассказала об атаке на пользователей Windows и выпустила патчи безопасности для операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание TechRadar.

В компании раскрыли информацию об уязвимостях, которые использовали и продолжают использовать злоумышленники для атаки на пользователей ОС. Специалисты корпорации объяснили, что уязвимости представляют собой так называемые «атаки в один клик», то есть хакер может внедрить вредоносное программное обеспечение (ПО) или получить доступ к компьютеру жертвы с минимальным участием пользователя.

Microsoft отметила вклад специалистов по безопасности из группы анализа угроз Google в обнаружение уязвимостей. Инженеры компании также рассказали, что одна из уязвимостей — CVE-2026-21510 — находится в оболочке Windows. Последняя обеспечивает работу пользовательского интерфейса операционной системы.

«Когда жертва переходит по вредоносной ссылке со своего компьютера, эта уязвимость позволяет хакерам обойти функцию SmartScreen от Microsoft, которая обычно проверяет вредоносные ссылки и файлы на наличие вредоносного ПО», — отметили в Microsoft. Также в компании попросили пользователей не игнорировать обновления Windows и патчи безопасности.

Ранее журналисты издания TechSpot заявили, что необязательное обновление редактора «Блокнот» в Windows 11 создало серьезную уязвимость в системе безопасности операционной системы. Как оказалось, проблемная функция была связана с искусственным интеллектом (ИИ).