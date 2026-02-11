Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

04:30, 12 февраля 2026Наука и техника

В Windows нашли критическую уязвимость

В Windows устранили уязвимость, связанную с функцией ИИ в «Блокноте»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Необязательное обновление редактора «Блокнот» в Windows 11 создало серьезную уязвимость в системе безопасности операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание TechSpot.

На второй неделе февраля Microsoft выпустила 59 исправлений для Windows, Microsoft Office, Azure и других фирменных сервисов. В том числе, апдейт устраняет 25 уязвимостей, приводящих к повышению привилегий, а также 12 уязвимостей, приводящих к удаленному выполнению кода. Кроме того, в списке исправлений нашли патч, который должен исправить критическую уязвимость в работе встроенного текстового редактора «Блокнот».

Проблема была связана с функцией искусственного интеллекта (ИИ). По словам инженеров Microsoft, с ее помощью злоумышленники могли заставить пользователей переходить по вредоносной ссылке внутри файла Markdown. Это приводило к запуску опасных протоколов.

«Обнаружение уязвимости нулевого дня для удаленного выполнения кода в "Блокноте" вновь разожгло дискуссию о том, нужны ли функции искусственного интеллекта в каждом приложении Windows», — отреагировали на новость журналисты. Помимо «Блокнота», функции ИИ имеют Paint, «Фотографии», «Ножницы» и другие встроенные в Windows приложения и сервисы.

Ранее источники издания Windows Central рассказали, что Microsoft отказалась внедрять искусственный интеллект во все функции Windows 11 из-за гнева пользователей. Компания проведет ревизию и удалит лишние функции.

