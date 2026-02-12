Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:54, 12 февраля 2026Культура

Юрий Лоза отказался праздновать День святого Валентина

Певец Юрий Лоза назвал День святого Валентина чужим праздником для россиян
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза отказался давать концерт 14 февраля, назвав День святого Валентина чужим и ненужным праздником для россиян. Его комментарий передает Общественная служба новостей.

Автор хита «Плот» заявил, что День святого Валентина так и не смог прижиться в России. «Для нас это чужой праздник, это католическая традиция. Зачем она нам нужна?» — пояснил музыкант.

По мнению Лозы, традицию празднования 14 февраля следует отменить в стране, поскольку россияне не нуждаются в «чуждом им колорите». Певец признался, что не планирует выступать в этот день, хотя в его репертуаре есть достаточно песен о любви.

Ранее Лоза раскритиковал идеи американского предпринимателя Илона Маска, планирующего построить город на Луне. Исполнитель заявил, что Маск «болтает что попало», и усомнился в том, что на Луне можно возвести город.

