Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 12 февраля 2026Бывший СССР

Захарова рассказала о перевороте в Белоруссии

Захарова: Западники не отказались от устремлений оторвать Белоруссию от России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Западные страны не отказались от устремлений разделить Россию и Белоруссию. Такое заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Готовятся к реваншу, видимо, поджидают удобный момент», — рассказала она.

По словам Захаровой, белорусское общество уже научено попытками переворотов. Дипломат отметила, что любой госпереворот перечеркнул бы опыт строительства Союзного государства.

Ранее заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич отметил, что Запад еще с прихода к власти президента Александра Лукашенко в 1994 году прощупывает почву и пытается нанести удар, а все его действия связаны с противодействием геополитическому выбору Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Появились данные о готовившем подрыв отдела полиции в российском регионе

    В России подешевели социально значимые продукты

    Туфли-«перчатки» назвали трендом весны

    Назван тип примененной ВСУ для удара по Волгоградской области ракеты

    Задержаны топ-менеджеры одной из крупнейших логистических компаний в России

    Снегоуборочный трактор ковшом пробил голову россиянке

    На Украине последствия возможного удара «Орешником» описали словами «всем крышка»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok