09:33, 13 февраля 2026Ценности

Адриана Лима похвасталась фигурой в нижнем белье для модной съемки Victoria’s Secret

Мария Винар

Фото: @victoriassecret

Бразильская супермодель Адриана Лима похвасталась фигурой в нижнем белье для съемки бельевого бренда Victoria’s Secret. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица предстала перед камерой в синем бюстгальтере и трусах, на которых было нанесено название модной марки. При этом знаменитость позировала с распущенными волосами, в черных лакированных сапогах с высокими голенищами и.

На размещенных кадрах можно заметить, что в фотосессии также приняли участие южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, американская плюс-сайз-манекеншица Палома Эльсессер и американская фотомодель южносуданского происхождения Анок Ай.

В октябре 2024 года Адриана Лима объявила о возвращении в Victoria’s Secret после шестилетнего перерыва.

