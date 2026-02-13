Актриса Марго Робби рассказала о танцах с голым «Гарри Поттером»

Актриса Марго Робби рассказала о девичнике перед свадьбой

Актриса Марго Робби рассказала в подкасте Table Manners о бурной молодости, которую она провела в Лондоне, и танцах с голым «Гарри Поттером». Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Робби, и ее саму, и ее подруг выгоняли из большинства клубов Клэпхема — района на юге Лондона. «Да, какое-то время нам запретили появляться в нескольких заведениях!» — рассказывает она.

На ее девичник перед свадьбой с продюсером Томом Акерли подруги пригласили стриптизера и заставили его танцевать в образе Гарри Поттера. Все гости были настолько пьяны, что содержание выступления уже не имело никакого значения.

«Это было очень смешно и совсем не сексуально, — вспоминает Робби. — Он был в мантии, очках, со шрамом и настолько двусмысленным, насколько это вообще можно представить».

Ранее сообщалось, что в Великобритании стриптизера пригласили в дом престарелых и попросили не раздеваться догола. Он станцевал перед пожилыми женщинами в форме пожарного и рассмешил их.