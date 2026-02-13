Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
16:32, 13 февраля 2026Россия

Бежавшая от бомбежек ВСУ пенсионерка преодолела границы трех стран ради дочери в России

Пенсионерка из Донбасса преодолела три границы, бежав к дочери в Иркутск
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: пресс-служба ОНФ

Жительница Донбасса Мария Васильевна несколько лет пряталась в подвале дома в Константиновке от бомбежек Вооруженных сил Украины (ВСУ), но в результате бежала из зоны боевых действий и преодолела три границы ради воссоединения дочери в России. Историю 88-летней пенсионерки порталу Life.ru рассказали в ОНФ.

По словам женщины, из зоны боевых действий ей помогли бежать волонтеры. «Это целая история. Вот, что самое страшное, что она во сне, эта война, снится. Лучше бы была вычеркнута из памяти», — поделилась она.

Как сообщили в ОНФ, имея на руках лишь украинский паспорт, пенсионерка преодолела тысячи километров через Польшу и Белоруссию, добравшись до дочери, живущей в Иркутске.

Из-за перенесенного стресса женщина начала болеть и перестала ходить. После обращения в ОНФ и Минздрав Иркутской области ее госпитализировали и провели обследование, оформив инвалидность. Сейчас решается вопрос о предоставлении беженке пенсии.

Ранее российские бойцы эвакуировали из Волчанска женщину и ее 32-летнего сына, которые месяцами прятались в подвале многоэтажки. Как стало известно, оставленная возле укрытия табличка о гражданских внутри не уберегла главы семьи от удара украинского беспилотника.

