Бежавшая от бомбежек ВСУ пенсионерка преодолела границы трех стран ради дочери в России

Пенсионерка из Донбасса преодолела три границы, бежав к дочери в Иркутск

Жительница Донбасса Мария Васильевна несколько лет пряталась в подвале дома в Константиновке от бомбежек Вооруженных сил Украины (ВСУ), но в результате бежала из зоны боевых действий и преодолела три границы ради воссоединения дочери в России. Историю 88-летней пенсионерки порталу Life.ru рассказали в ОНФ.

По словам женщины, из зоны боевых действий ей помогли бежать волонтеры. «Это целая история. Вот, что самое страшное, что она во сне, эта война, снится. Лучше бы была вычеркнута из памяти», — поделилась она.

Как сообщили в ОНФ, имея на руках лишь украинский паспорт, пенсионерка преодолела тысячи километров через Польшу и Белоруссию, добравшись до дочери, живущей в Иркутске.

Из-за перенесенного стресса женщина начала болеть и перестала ходить. После обращения в ОНФ и Минздрав Иркутской области ее госпитализировали и провели обследование, оформив инвалидность. Сейчас решается вопрос о предоставлении беженке пенсии.

