Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 4 февраля 2026Россия

Российские бойцы вывели из города в зоне СВО месяцами прятавшихся в подвале мирных жителей

Ганчев: Из Волчанска эвакуировали прятавшихся в подвали женщину и мужчину
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) российские бойцы эвакуировали из Волчанска женщину и ее 32-летнего сына, которые месяцами прятались в подвале многоэтажки. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram.

По его словам, в 2025 году возле подвала, где укрывались мирные жители, разместили надпись «гражданские». «Осенью того же года украинский дрон ударил по отцу этого семейства, который находился рядом с табличкой», — рассказал Ганчев, подчеркнув, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Он добавил, что позже бойцы Вооруженных сил Украины намеренно подорвали подвал, однако матери и ее сыну удалось выжить. Их эвакуация продолжалась три дня. Сейчас мирные жители в безопасности.

Ранее оператор российского FPV-дрона вывел из Купянска двух мирных жителей, которые оказались матерью и сыном. Как выяснилось, мужчину и женщину заметили во время мониторингового облета окраины города. Убедившись, что беспилотник принадлежит России, они подали ему знак и попросили о помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Импорт новых автомобилей в Россию резко упал

    Известный российский юморист ответил на сравнение с Ургантом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok