Российский беспилотник вывел из Купянска попросивших о помощи мать и сына

Оператор российского беспилотника вывел из Купянска двух мирных жителей

Оператор FPV-дрона 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Запад» вывел из Купянска двух мирных жителей, которые оказались матерью и сыном. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, мужчину и женщину, двигавшихся по направлению из города, заметили во время мониторингового облета его северо-западной окраины. Убедившись, что беспилотник принадлежит России, мирные жители подали ему знак и попросили о помощи. «FPV-дрон незамедлительно доставил мирным жителям рацию, записку с подробными указаниями, как вести переговоры, описанием безопасного маршрута и сопроводил до точки эвакуации», — подчеркнули в Минобороны.

Как выяснилось, выжившие жители города долгое время прятались на окраинах Купянска, отказавшись эвакуироваться на Украину. Их дом был разрушен, поэтому они были вынуждены ночевать в подвалах оставшихся жилых зданий. После того как город заняли российские войска, мужчина с женщиной и еще двумя родственниками решили идти им навстречу, однако попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате спаслись только мать с сыном.

Ранее российский беспилотник вывел из-под огня ВСУ мирных жителей Красноармейска (украинское название — Покровск). Как рассказала одна из выживших, украинские военные атаковали группу из семи беженцев из минометов и автоматов, а также дронами. Однако со временем они обратили внимание на висевший над ними порядка 40 минут беспилотник, который оказался российским.