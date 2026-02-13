Смартфоны станут больше

Android Authority: На рынке начнут появляться смартфоны с экраном 7 дюймов

На рынке смартфонов станут чаще появляться устройства с большим экраном. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа сослались на известного инсайдера под ником Digital Chat Station, который рассказал, что сразу несколько производителей смартфонов начали разрабатывать девайсы с увеличенной диагональю дисплея. Такие аппараты также будут выделяться широким соотношением сторон.

Инсайдер объяснил, что в индустрии станут распространены телефоны, имеющие экран на 7 дюймов или больше. Этот размер, по словам специалиста, постепенно станет новым стандартом.

Журналисты Android Authority отметили, что большинство смартфонов на рынке имеют экран диагональю от 6,5 до 6,9 дюймов. Самые компактные устройства обычно получают экран на 6,1 или 6,3 дюйма. «Немного разочаровывает, что компании не работают над действительно маленькими телефонами с экранами меньше шести дюймов», — заключили авторы.

Ранее в МТС рассказали, что россияне увлеклись старыми смартфонами Apple. В список самых востребованных устройств попали iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 4s и iPhone 4.