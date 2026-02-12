Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
19:31, 12 февраля 2026Наука и техника

Россияне скупили старые iPhone

Hi-Tech Mail.ru: В России стали популярны старые iPhone — модель 5s и другие
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Edgar Su / Reuters

Молодые россияне увлеклись старыми смартфонами Apple. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на отчет МТС.

Специалисты оператора проанализировали данные устройств, зарегистрированных в собственной мобильной сети, и выяснили, что за последний год в России вырос спрос на старые модели iPhone. Причем чаще всего раритетные телефоны покупают абоненты не старше 18 лет.

Самым востребованным среди ретро-гаджетов стал iPhone 5s, который вышел в 2013 году. Он имеет долю 65 процентов. Ниже расположились другие смартфоны Apple — iPhone 5 (16 процентов), iPhone 4s (9,5 процентов) и iPhone 4 (7,5 процентов).

Аналитики МТС объяснили популярность раритетных iPhone тем, что устройства Apple даже спустя десятилетия отличаются стабильной работой, высокой надежностью и отсутствием лагов. Также на ситуацию повлияла лояльность пользователей к экосистеме американского бренда — согласно внутренним данным, целых 79 процентов владельцев iPhone меняют устройства на новые модели той же компании.

В середине января журналисты The New York Post заметили, что среди молодых пользователей внезапно стал популярен смартфон iPhone 4. Телефон стал популярным среди молодой аудитории из-за низкокачественной камеры, которая создает «теплые винтажные снимки».

