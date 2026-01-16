Реклама

Наука и техника
15:11, 16 января 2026Наука и техника

Легендарный смартфон снова стал популярным

Вышедший 15 лет назад iPhone 4 стал популярным из-за камеры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Среди молодых пользователей внезапно стал популярен смартфон iPhone 4. На это обратило внимание издание The New York Post.

Журналисты медиа сослались на данные платформы Google Trends, согласно которой количество запросов «купить iPhone 4» выросло на 980 процентов. В материале говорится, что телефон стал популярным среди молодой аудитории из-за низкокачественной камеры, которая создает «теплые винтажные снимки».

Набравший популярность спустя 15 лет после выхода iPhone 4 многие считают легендарным устройством. Он оказался одним из последних гаджетов, выпущенных под руководством основателя Apple Стива Джобса. «Поколение, разочаровавшееся в крупных технологических компаниях, снова возвращается к временам, когда царила надежда», — описали настроения в соцсетях журналисты.

При этом специалисты не советуют использовать iPhone 4 или другие ретросмартфоны в качестве основного устройства. Девайс Apple уже много лет не получает обновлений, поэтому его легче взломать, чем другие современные гаджеты.

«Последняя версия iOS, которую поддерживает iPhone 4, — iOS 7.1.2, версия, выпущенная в 2014 году», — заявил директор сервиса по утилизации техники Compare and Recycle Ли Эллиотт. По его словам, аппарат пропустил больше десяти лет обновлений.

Ранее представители МТС назвали Apple, Samsung и Xiaomi самым популярными брендами смартфонов в России. По продажам смартфонов в штуках лидирующие позиции заняли Xiaomi и Samsung.

