Блогерша съела самого ядовитого краба в стране ради видео и попала в реанимацию

На Филиппинах женщина съела дьявольского краба и умерла

На Филиппинах не стало фуд-блогерши Эммы Амит, которая съела самого ядовитого в стране краба — дьявольского. Об этом пишет Daily Mail.

51-летняя Амит отправилась за крабами и моллюсками в мангровый лес вместе с друзьями. После она сварила добычу в кокосовом молоке, снимая процесс на видео. Наевшись морепродуктов и засняв все для блога, друзья разошлись по домам.

Вскоре Амит стало плохо. Она упала в обморок у себя дома, у нее начались судороги, ее губы посинели. Женщину срочно госпитализировали в реанимацию, но так и не смогли спасти. За состоянием ее друзей следят врачи, пока они в порядке.

Обстоятельства смерти блогерши расследовали полицейские. Они изучили место, где женщина готовила ракообразных, и нашли там панцири дьявольских крабов. Их мясо отличается особой токсичностью.

Глава деревни, в которой жила Амит, Лэдди Геманг заявил, что был потрясен новостями. По его словам, женщина была опытной рыбачкой и должна была знать о ядовитости дьявольских крабов. «Так почему же она его съела? Вот что меня смущает», — добавил Геманг.

Дьявольский краб (Zosimus aeneus) — это обитатель коралловых рифов, легко узнаваемый по характерному рисунку из коричневых пятен на светлом панцире. Его мясо и панцирь содержат сильнейшие нейротоксины (тетродотоксин и сакситоксин), которые не разрушаются при варке. Этот краб считается самым ядовитым на Филиппинах.

