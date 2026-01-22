Женщина проглотила сырой желчный пузырь рыбы ради избавления от головной боли

В Китае женщина решила избавиться от мигреней и съела сырой желчный пузырь карпа

Женщина из китайской провинции Цзянсу чуть не рассталась с жизнью, пытаясь избавиться от мигрени с помощью опасного народного рецепта. Об этом сообщает South China Morning Post.

Она проглотила сырой желчный пузырь, купленного на рынке крупного речного карпа. Женщина решила таким образом «очистить» организм и устранить причину частых головных болей. Спустя несколько часов она ощутила сильную боль в животе, у нее началась рвота. Ее экстренно госпитализировали.

Врачи диагностировали острую печеночную недостаточность на фоне отравление токсинами, которые содержались в сыром рыбьем желчном пузыре. Женщину перевели в отделение реанимации, где ей на протяжении пяти дней делали плазмаферез — очищали кровь от ядовитых веществ.

«Желчный пузырь рыбы токсичнее мышьяка, даже несколько граммов могут привести к отказу печени и почек», — пояснил доктор Ху Чжэнькуй. Пациентка полностью восстановилась за неделю.

Ранее сообщалось, что в Китае пенсионерка попала в больницу после попытки вылечить хроническое заболевание живыми лягушками. В первый день она съела трех лягушек, а на второй — пять.