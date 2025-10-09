Пенсионерка съела восемь живых лягушек из-за боли в пояснице

В Китае 82-летняя женщина съела восемь живых лягушек, чтобы избавиться от боли

В Китае пенсионерка попала в больницу после попытки вылечить хроническое заболевание живыми лягушками. Об этом сообщает South China Morning Post.

82-летняя женщина по фамилии Чжан, много лет страдавшая от болей из-за грыжи в пояснице, решила радикально подойти к проблеме и самостоятельно вылечиться. Пенсионерка попросила семью поймать для нее восемь небольших лягушек, не сообщив о своих намерениях. Как оказалось, Чжан решила испробовать народный рецепт. В первый день она съела трех лягушек, а на второй — пять. Вскоре после этого она почувствовала острую боль в животе. Сын отвез ее в больницу, когда из-за спазмов она потеряла способность ходить.

«Моя мать съела восемь живых лягушек, и теперь острая боль не позволяет ей ходить», — рассказал врачам мужчина. Медики из клиники при Чжэцзянском университете в Ханчжоу диагностировали у пенсионерки паразитарную инфекцию и повреждение пищеварительной системы. После двухнедельного лечения Чжан выписали.

«Мы лечили нескольких похожих пациентов в последние годы, — заявил старший врач больницы У Чжунвэнь. — Помимо лягушек, некоторые употребляют сырую желчь змей или рыбы, либо прикладывают лягушачью кожу к своей коже». Специалист подчеркнул, что подобные методы не только не имеют доказанной эффективности, но и могут привести к нарушению зрения, опасным инфекциям и даже летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Керала задержали двух мужчин, которые напали на питона и съели его. Мужчины принесли его домой и приготовили карри.