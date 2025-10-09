Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:12, 9 октября 2025Из жизни

Пенсионерка съела восемь живых лягушек из-за боли в пояснице

В Китае 82-летняя женщина съела восемь живых лягушек, чтобы избавиться от боли
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lawrence Lu / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Китае пенсионерка попала в больницу после попытки вылечить хроническое заболевание живыми лягушками. Об этом сообщает South China Morning Post.

82-летняя женщина по фамилии Чжан, много лет страдавшая от болей из-за грыжи в пояснице, решила радикально подойти к проблеме и самостоятельно вылечиться. Пенсионерка попросила семью поймать для нее восемь небольших лягушек, не сообщив о своих намерениях. Как оказалось, Чжан решила испробовать народный рецепт. В первый день она съела трех лягушек, а на второй — пять. Вскоре после этого она почувствовала острую боль в животе. Сын отвез ее в больницу, когда из-за спазмов она потеряла способность ходить.

«Моя мать съела восемь живых лягушек, и теперь острая боль не позволяет ей ходить», — рассказал врачам мужчина. Медики из клиники при Чжэцзянском университете в Ханчжоу диагностировали у пенсионерки паразитарную инфекцию и повреждение пищеварительной системы. После двухнедельного лечения Чжан выписали.

«Мы лечили нескольких похожих пациентов в последние годы, — заявил старший врач больницы У Чжунвэнь. — Помимо лягушек, некоторые употребляют сырую желчь змей или рыбы, либо прикладывают лягушачью кожу к своей коже». Специалист подчеркнул, что подобные методы не только не имеют доказанной эффективности, но и могут привести к нарушению зрения, опасным инфекциям и даже летальному исходу.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Ранее сообщалось, что в индийском штате Керала задержали двух мужчин, которые напали на питона и съели его. Мужчины принесли его домой и приготовили карри.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Сын Плющенко стал участником ДТП

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

    Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости