Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:06, 15 сентября 2025Из жизни

Мужчины напали на питона и съели его

Двое жителей Индии расправились с питоном и приготовили из него карри
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В индийском штате Керала задержали двух мужчин, которые напали на питона и съели его. Об этом сообщает издание The Times of India.

Одному из задержанных 40 лет, другом — 37 лет. Представители лесного ведомства утверждают, что они нашли питона на каучуковой плантации недалеко от своей деревни. Им удалось расправиться со змеей. После этого мужчины принесли ее домой и приготовили из нее карри.

О нападении на питона узнали в лесном ведомстве. Его сотрудники провели обыск и изъяли части змеи и готовое блюдо. Возбуждено дело о нарушении Закона о защите дикой природы Индии.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Ранее сообщалось, что в Австралии змеелов изловил питона, который заполз на территорию частного дома и проглотил домашнюю кошку и ее котят. Змею вывезли с участка хозяйки погибших животных и отпустили.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обозначил сроки встречи Путина и Зеленского

    Российский боец вступил в бой с украинскими диверсантами и взял двоих в плен

    Мужчины напали на питона и съели его

    Раскрыты основные причины отказа мужчин от орального секса

    Названы неожиданные последствия потопления Россией корабля ВМС Украины

    Разработан эффективный метод борьбы с раком крови

    Украинцев после встречи с ТЦК отправляют в «один конец»

    Принц Гарри прокомментировал обвинения в чрезмерной откровенности

    Синоптик предупредил москвичей о приближающейся настоящей осени

    В России назвали причину инцидента с дронами над Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости