Мужчины напали на питона и съели его

Двое жителей Индии расправились с питоном и приготовили из него карри

В индийском штате Керала задержали двух мужчин, которые напали на питона и съели его. Об этом сообщает издание The Times of India.

Одному из задержанных 40 лет, другом — 37 лет. Представители лесного ведомства утверждают, что они нашли питона на каучуковой плантации недалеко от своей деревни. Им удалось расправиться со змеей. После этого мужчины принесли ее домой и приготовили из нее карри.

О нападении на питона узнали в лесном ведомстве. Его сотрудники провели обыск и изъяли части змеи и готовое блюдо. Возбуждено дело о нарушении Закона о защите дикой природы Индии.

Ранее сообщалось, что в Австралии змеелов изловил питона, который заполз на территорию частного дома и проглотил домашнюю кошку и ее котят. Змею вывезли с участка хозяйки погибших животных и отпустили.