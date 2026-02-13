Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

12:02, 13 февраля 2026Россия

Боец СВО обратился к российской молодежи

Участник СВО Ахмад призвал молодежь идти в войска на должность оператора БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции с позывным Ахмад обратился к российской молодежи. Его слова приводит сетевое издание «На земле Салавата».

Мужчина проходит службу в должности оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он отметил, что беспилотники играют важную роль на современном поле боя и «задают ритм боевых действий».

Солдат обратился к молодым людям и позвал их присоединиться к специализированным подразделениям Российской армии, став операторами дронов. «Если вы уверенно владеете современными гаджетами и программами — ваше место в рядах операторов БПЛА. Да, мы работаем в отдалении от передовой, но именно от наших действий зачастую зависит успех операции и жизни товарищей», — сказал он.

Войска беспилотных систем — самый молодой род войск Российской армии. Ранее Минобороны России показало работу операторов БПЛА в зоне проведения СВО. На видео дроны уничтожают украинскую военную технику.

